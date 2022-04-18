Karaman'da play-off maçında çıkan arbedede 4 kişi yaralandı
AA - Mehmet Çetin - Güncel
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Karaman'da Bölgesel Amatör Lig 4. Bölge play-off maçında çıkan arbedede 4 kişi yaralandı.
Karaman'da Bölgesel Amatör Lig 4. Bölge play-off maçında çıkan arbedede 4 kişi yaralandı.
Kemal Kaynaş Stadyumu'nda Konya temsilcisi Sarayönü Belediyespor ile Adana 1954 Futbol Kulübü karşı karşıya geldi. Maçta Adana 1954 Futbol Kulübü, Sarayönü Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.
Maç sırasında 2 takım taraftarları birbirlerine tribünlerden söktükleri taşlar ve malzemeleri attı, taraftarlardan 4 kişi yaralandı.
Stadyum dışına çıkarılan yaralılara ambulansta müdahale edildi. Polis taraftarları ayırmak için biber gazı kullanırken, maç sonunda her iki takımın taraftarı geniş güvenlik önlemleri altında stadyumdan ayrıldı.