Plastik Poşet Fiyatlarına Zam: Yeni Yıl İtibarıyla 1 TL Olacak

Güncelleme:
1 Ocak 2024'ten itibaren plastik poşetler 50 kuruş yerine 1 TL'den satılacak. Bu fiyat, 1 Ocak 2026'da geçerli olacak. Hedef, gereksiz plastik kullanımını azaltmak.

(ANKARA) - 1 Ocak 2024'ten itibaren 50 kuruşa satılan plastik poşetlerin fiyatı, yüzde 100 zamlanarak 1 TL olarak güncellendi. Yeni fiyat, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak.

İlgili kamu kurum ve kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla "Ambalaj Komisyonu- Plastik Poşet Alt Komisyonu Toplantısı" yapıldı.

Toplantı sonucunda, 2026'da plastik poşetlere uygulanacak taban ücretin adet başına vergiler dahil 1 lira olmasına karar verildi. Karar, 1 Ocak 2026'dan itibaren hayata geçirilecek. Marketlerden, alışveriş merkezlerinden satın alınan plastik poşetler, yeni yıldan itibaren 1 liraya satılacak.

Plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulamasına, gereksiz plastik poşet kullanımının önüne geçilerek görsel ve çevresel kirliliğinin önlenmesi amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2019 yılında başlanmıştı. Plastik poşetler, 1 Ocak 2024'ten itibaren 50 kuruşa satılıyordu.

