Plastik imalat atölyesinde yangın
AA - Esmer Geçal - Güncel
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Fabrikadan yükselen yoğun duman İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde plastik malzeme geri dönüşüm ve imalatı yapılan iş yerinde meydana gelen yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Fabrikadan yükselen yoğun duman
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde plastik malzeme geri dönüşüm ve imalatı yapılan iş yerinde meydana gelen yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
AA / Esmer Geçal - Güncel