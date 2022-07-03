Plastik imalat atölyesinde yangın Fabrikadan yükselen yoğun duman İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde plastik malzeme geri dönüşüm ve imalatı yapılan iş yerinde meydana gelen yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Fabrikadan yükselen yoğun duman İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde plastik malzeme geri dönüşüm ve imalatı yapılan iş yerinde meydana gelen yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. AA / Esmer Geçal - Güncel Çayırova Kocaeli İtfaiye Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Plastik imalat atölyesinde yangın - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.