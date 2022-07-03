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Plastik imalat atölyesinde yangın

AA - Esmer Geçal - Güncel
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Fabrikadan yükselen yoğun duman İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde plastik malzeme geri dönüşüm ve imalatı yapılan iş yerinde meydana gelen yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Fabrikadan yükselen yoğun duman

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde plastik malzeme geri dönüşüm ve imalatı yapılan iş yerinde meydana gelen yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

AA / Esmer Geçal - Güncel

Çayırova Kocaeli İtfaiye Güncel Haberler

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