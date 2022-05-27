Plastik cerrahi uzmanlarına kadavra üzerinde eğitim - Haberler

TÜRK Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği (TPRECD) tarafından Hacettepe Üniversitesi'nde 150 plastik cerrahi uzmanına kadavra üzerinde uygulamalı burun ameliyatı ve yüz estetiği eğitimi verildi. Plastik cerrahi uzmanları, ABD'den getirilen kadavralar üzerinde, Türkiye'de her geçen gün artan burun ve yüz estetiği ameliyatlarına ilişkin yeni teknik ve yöntemlerle ilgili kendilerini geliştirme fırsatı buldu.

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği'nce düzenlenen ve dün başlayan eğitime Türkiye'nin farklı kentlerinden 150 plastik cerrahi uzmanı katıldı. Hacettepe Üniversitesi'nde 4 gün sürecek kursun kadavra ile yapılan uygulamalı kısmında 18, teorik bölümünde ise 40 eğitmen görev aldı. Kadavra üzerinde burun ve yüz estetiğine dair cerrahi işlemlerin aşamaları uygulamalı gösteriliyor. Eğitmenler ana kadavrada yapılması gereken işlemleri gösterirken, katılımcılar da aynı işlemleri kendilerine ait kadavralarda tekrarlayıp, bilgilerini pekiştiriyor. Kursta, estetik ve plastik cerrahi uzmanlarına burun ameliyatı ve yüz estetiği konularında ileri teknik becerileri kazandırmak ve cerrahi ile ilgili yeniliklerin aktarılması hedefleniyor. Kursun sonunda 150 plastik cerrahi uzmanı sertifikalarını alacak.