Plastik atıklar çocuklar için oyun parkına dönüştürülüyor

OMO, plastik atıkların geri dönüşümünü merkezine alan ve plastik atıkları çocuklar için oyun parkına dönüştüren yeni projesi "İyilik için Kirlenmek Güzeldir" ile iyilik hareketi başlatıyor.

OMO, ürün ve ambalajlarındaki gezegen dostu dönüşüm yolculuğuna, tüketicileri de harekete geçirmeyi hedefleyen yeni amaç odaklı projesi "İyilik için Kirlenmek Güzeldir" ile devam ediyor. Proje oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun moderatörlüğünü üstlendiği, Unilever Türkiye Çamaşır Bakım Pazarlama Direktörü Duygu Dal ve Çocuk ve Ergen Psikiyatrı Yankı Yazgan'ın katılımıyla gerçekleştirilen çevrim içi bir toplantı ile tanıtıldı.

Duygu Dal, toplantıda yaptığı konuşmada, OMO olarak bir süredir ürünlerin içeriğinde ve ambalajlarında doğaya duyarlı bir dönüşümden geçtiklerini belirterek, "Çünkü gezegenimiz herkesin evi ve her birimizin bugün onu tehdit eden sorunlar karşısında yapabileceği pek çok şey var. 'İyilik için Kirlenmek Güzeldir' projesi de odağına bu bakış açısını alan ve OMO olarak 20 yıla yakın süredir benimsediğimiz 'Kirlenmek Güzeldir' yaklaşımına yepyeni bir boyut katan bir iyilik hareketi." dedi.

Yaptıkları araştırmalar çocuklarda yetişkinlerin doğayı olumsuz etkileyen sorunları yeterince önemsemediği gibi bir algı oluştuğunu gösterdiğini dile getiren Dal, "Bu da çocukların değişim için harekete geçmek konusunda umutlarını kırıyor, esenliklerini olumsuz etkiliyor ve yaşları büyüdükçe eylemsizliği tercih etmesine sebep oluyor.

İyilik için Kirlenmek Güzeldir projesiyle herkesi özellikle de çocukların kendi gelecekleri için görmek istediği değişim için, temiz bir gezegen hayalleri için kolları sıvamaya ve kirlenmeye çağırıyoruz, 'değişim sensiz olmaz' diyoruz. Hep birlikte plastiği atığa değil, çocuklar için oyun parkına dönüştürerek iyilik hareketini başlatıyoruz." diye konuştu.

Duygu Dal, proje kapsamında bu yıl içerisinde başlangıç olarak 170 ton plastik atık toplanmayı hedeflediklerini ifade ederek, "Bu projenin çocuklara hem gezegen için hem de ülkemizin bir başka köşesinde tanımadıkları bir arkadaşları için iyilik yapma, yetişkinlere ise çocukların geleceğini önemsediklerini somut adımlarla gösterme fırsatı verdiğine inanıyoruz." dedi.

"Çocukların, yeni keşiflere imkan veren doğa ile çok güçlü bir bağı var"

Çocuk ve Ergen Psikiyatrı Dr. Yankı Yazgan ise çocukların, kendileri için çok değerli bir bilgi ve gelişim kaynağı olan, yeni keşiflere imkan veren doğa ile çok güçlü bir bağı olduğuna dikkati çekti.

Bu yüzden gezegenin ve yaşamsal bir bağımsız olarak ekosistemlerin korunmamasının çocukların bu konuda kaygı duymasına sebep olduğunu belirten Yazgan, şunları kaydetti:

"Burada en temel endişe kaynağının 'yetişkinlerin dünyayı, doğayı ve çevrelerindeki insanları önemsemediğini' düşünmeleri. Ebeveynler her ne kadar çocuklarının endişelenmemesi için korumacı bir tavır takınsa da çocuklar bunu 'önemsememek' olarak algılıyor. Ebeveynleri başta olmak üzere başka insanların eylemsizliği çocukların değişime inançlarını zayıflatıyor.

Bu konular hakkında konuşamayacaklarını düşünüyorlar, akranları tarafından susturulmaktan veya dışlanmaktan çekiniyorlar. Tüm bunlar genel olarak esenliklerini olumsuz etkiliyor. Bu karmaşık duyguların üstesinden gelmeleri için yapılacak en önemli şey ise çocuklarla bu konuları konuşmak ve önemsediğimizi gerçek ve fark yaratan adımlarla göstermek."

"Değişim sensiz olmaz" sloganıyla hayata geçirildi

"Değişim sensiz olmaz" sloganıyla hayata geçirilen projeyle OMO, herkesi gezegenin iyiliği için harekete geçmeye ve değişim için geri dönüşüm yapmaya çağırıyor.

Yaklaşık 20 yıldır "Kirlenmek Güzeldir" yaklaşımıyla ebeveynlere çocuklarının gelişiminde keşfetmeye, deneyimlere ve kirlere yer vermeye çağıran OMO, bu projeyle çocukların gezegenin karşı karşıya olduğu sorunlara dair endişesinden yola çıkarak yaklaşıma yeni bir katman ekliyor.

OMO "İyilik için Kirlenmek Güzeldir" projesinde odağına iklim krizi ve çevre kirliliğinin en önemli sebepleri arasında yer alan plastik atıkları alıyor, plastiklerin atığa dönüşmeden yeniden döngüye dahil edilmesini hedefliyor.

Plastikler iyilik için birikiyor, çocuklar için oyun parkına dönüşüyor

Proje kapsamında Ümraniye, Üsküdar ve Beykoz belediyeleri iş birliğiyle bu ilçelerdeki ilk ve orta öğretim okullarının önüne "OMO İyilik için Kirlenmek Güzeldir Geri Dönüşüm Kutuları" yerleştiriliyor, bu kutularda biriken plastik atıklar ayrıştırılarak geri dönüşüme gönderiliyor.

Geri dönüştürülen plastikler ise yıllardır açık havada zaman geçirmenin çocukların bilişsel, zihinsel ve fiziksel sağlığı açısından yarattığı değere dikkati çeken OMO'nun "Kirlenmek Güzeldir" yaklaşımına uygun olarak Türkiye'nin bir şehrinde oyun parkı olmayan çocuklar için oyun parkına dönüşüyor.

OMO böylece çocuklar tarafından gezegen için atılan bir adımın başka çocukların yüzünde gülümsemeye dönüşmesini amaçlıyor. Proje kapsamında, çocuklara ve onlar aracılığıyla da yetişkinlere geri dönüşüm alışkanlığı kazandırmayı hedefleyen OMO, proje kapsamında ayrıca EBA TV için video içerikler ve Aktif Yaşam Derneği ile birlikte bu konuda farkındalığı ve bilgi düzeyini artıracak eğitim içerikleri planlıyor.

Her 10 çocuktan 9'u doğayı ve başkalarının iyiliğini önemsiyor

Ayrıca, OMO ve Global Action Plan'ın İngiltere ve Türkiye'de 7-18 yaş aralığındaki çocuklarla yaptığı araştırmaya göre, her 10 çocuktan 9'u doğayı ve başkalarının iyiliğini önemsiyor. Türkiye özelinde bakıldığında hem Türkiye'de hem İngiltere'de çocukların kendileri için seçtiği en önemli değer "iyilikseverlik" oldu.

Gezegenin karşılaştığı iklim krizinin farkında olan çocukların yüzde 70'i kendi gelecekleri için endişeleniyor. 7-10 yaş aralığında çocukların yüzde 75'i başkalarının da kendileri gibi doğayı önemsediğini düşünürken, 16-18 yaşlarına gelindiğinde bu oran yüzde 14'e düşüyor. Çocukların yüzde 57'si çevresindeki yetişkinlerin bu konuda hiçbir şey yapmadığını düşünüyor.

Bu durum da çocukların yüzde 48'inin rol modeli olarak gördüğü yetişkinlerin doğayı önemsemediğini düşünmelerine yol açıyor.

Çocuklar yaşları büyüdükçe gezegeni korumak için attıkları iyilik adımlarının sadece kendi çabalarıyla bir etkisi olmadığını düşünerek 'eylemsizliği' tercih etmeye başlıyor. Her 10 ebeveynden 7'si çocuklarının dünyadaki sorunlarla ilgili endişelenmesini istemiyor, yarısından fazlası da çocuklarını bu sorunlardan korumak istiyor.

Konuya ilişkin detaylı bilgiye "www.omo.com.tr" ve hazırlanan reklam filmine, "https://www.youtube.com/watch'v=JXPgNIPIUQY" adresinden ulaşılabiliyor.