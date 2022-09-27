Plastik atığı tarlaya atıp kaçtılar Güncel Haberler Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir tarlaya onlarca kiloluk plastik atık bırakıldı. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde bir tarlaya onlarca kiloluk plastik atık bırakıldı. Saray ilçesindeki bir tarlaya kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından onlarca kiloluk plastik atık bırakıldı. Atıklar, rüzgarın da etkisiyle çevreye yayıldı. ÇEVRE SAKİNLERİNDEN BELEDİYEYE TEPKİ Durumu Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Saray Belediyesi yetkililerine bildirdiklerini söyleyen çevre sakinleri, günlerdir atıkların kaldırılmadığını ifade ederek duruma tepki gösterdi. (Şaban Kardeş - Fatih Kıray /İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel Tekirdağ Saray Güncel Haberler

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