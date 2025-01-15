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Plan-S Uzayda 8. Uydu Fırlattı: Küresel IoT Hizmetleri Büyüyor

Plan-S Uzayda 8. Uydu Fırlattı: Küresel IoT Hizmetleri Büyüyor
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Türkiye'nin en hızlı büyüyen uzay firması Plan-S, SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlattığı yeni dört uydu ile Connecta IoT Network takım uydusundaki uydu sayısını 8'e çıkardı. Şirket, uzay tabanlı IoT haberleşme hizmetlerini küresel ölçekte sunmayı hedefliyor.

SpaceX Falcon 9 roketiyle Transporter 12 görevinde 4 yeni uydu gönderen Plan-S'in, Connecta IoT Network takım uydusundaki uydu sayısı 8'e ulaştı.

" Türkiye'nin en hızlı büyüyen uzay firması" olarak faaliyet gösteren Plan-S, uydu varlığına yenilerini ekledi.

Ankara'da Temmuz 2021'de kurulan, kısa sürede uydu ve uzay teknolojileri şirketleri arasında uluslararası alanda dikkati çeken Plan-S, uydu tabanlı IoT (nesnelerin interneti) haberleşme hizmetlerini sunacak olan Connecta IoT Network takım uydularının ikinci dört uyduluk partisini, SpaceX Falcon 9 roketiyle Transporter 12 görevinde uzaydaki yörüngesine gönderdi. Vandenberg Uzay Üssü'nden fırlatması gerçekleşen Connecta IoT uydularından ilk sinyaller uzaya bırakılmalarından kısa süre sonra alındı ve uyduların devreye alınma çalışmalarına başlandı. Uydulardan alınan ilk mesaj, şirketin diğer uydularındaki gibi "İstikbal Göklerdedir! Mustafa Kemal Atatürk" oldu.

Plan-S Yönetim Kurulu Başkanı Sami Aslanhan, AA muhabirine, ilk iki yıl içerisinde gönderilen test maksatlı 5 uydunun, alt sistemleri geliştirmek ve uçuş tarihçesi kazandırmak amacıyla kullanıldığını belirtti. Aslanhan, şöyle konuştu:

"Geçen ağustos ayında gönderdiğimiz ve Connecta IoT Network uydu takımının ilk 4 uydusuna ek olarak şimdi yeniden 4 uydu daha gönderiyoruz. Takım uyduların ilk dörtlüsü ile özellikle enerji sektörü alanında hizmet vermeye başladık. Bu dört uydu ile küresel hizmet kalitemizi artıracağız ve tarım, denizcilik, su kaynaklarının yönetimi gibi birçok sektör için de hizmet yelpazemizi genişleteceğiz. Özellikle afet durumlarında, on binlerce insanın hayatını kurtarmaya katkı sağlayacak çözümler sunmayı hedefliyoruz." dedi.

Yakın gelecekte uydu sayısı 200'den fazlaya ulaşacak Connecta IoT Network ile sadece Türkiye'ye değil, tüm dünyaya hizmet vereceklerini aktaran Aslanhan, "Hızlı veri iletimi, düşük güç tüketimiyle, rekabetçi maliyetlerle ve yüksek kapasite ile uydu tabanlı IoT haberleşme hizmetleri sunacağız. 2025 yılındaki fırlatmalara ilişkin sözleşmeleri imzaladık ve gelecek yıllardaki fırlatmalar için de görüşmelerimiz devam ediyor. Bu sayede küresel ölçekte eşi benzeri az olan IoT haberleşme hizmetlerini tüm dünyaya sunacağız." diye konuştu.

Uzay tarihçesiyle uydular daha da gelişti

Plan-S Genel Müdür Yardımcısı Özdemir Gümüşay da sunulan hizmet kalitesinin (yeniden ziyaret zamanı ve kapasite) artacağı bu yeni 4 Connecta IoT Network uydusunun daha önceki 4 uyduya benzer tasarıma sahip olduğunu belirtti.

Uyduların kazandıkları uzay tarihçesi ile operasyonel anlamda daha yüksek bir teknolojiye sahip olarak geliştirildiğine işaret eden Gümüşay, "Küresel ölçekteki IoT cihazlarına dar bant, düşük güç tüketimiyle, maliyet etkin ve yüksek kapasiteli bağlantı sağlayacaklar. Bu uydular, donanımdaki iyileştirmeler, ek geliştirmeler ve yazılımdaki optimizasyonlar sayesinde daha verimli ve etkili bir şekilde çalışacak şekilde geliştirildi." dedi.

Milyonlarca cihaza bağlantı sağlanacak

Plan-S Genel Müdürü Tugay Güzel, karasal internetin olmadığı, yetersiz ya da kısıtlı olduğu alanlarda IoT cihazları için özelleşen teknolojiyle veri iletim ihtiyaçlarını karşılamayı ve daha verimli bir IoT ekosistemi oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti. Güzel, şunları kaydetti:

"Yeni fırlatmalarla birlikte daha kısa tekrar ziyaret süreleri ve daha yüksek kapasite sunacağız. Hem Connecta IoT uydularımızla hem de yerdeki kullanıcı cihazlarımızla hizmet vereceğimiz sektör yelpazesi sürekli genişliyor. Connecta IoT Network üzerinden milyonlarca cihaza bağlantı sağlayabileceğiz. Tüm uydularının tasarım ve üretimini tamamen kendi bünyemizde geliştiriyoruz. Ankara ve Erzurum'daki yer istasyonlarımızla dünyanın farklı yerlerindeki IoT cihazlarından elde ettiğimiz verileri yere indiriyoruz. Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın uzay tabanlı IoT hizmetlerindeki geleceğini şekillendiriyoruz. Bu sayede Türkiye'nin uzay teknolojilerinde dışa bağımlılığını azaltma, yerli ve milli rekabetçi çözümler üretime hedeflerine de hizmet ediyoruz."

IoT cihazlarının uydular ile iletişim kurmasını sağlayacak Connecta IoT Network'ün yanı sıra yeryüzü gözlem hizmeti için uydu çalışmalarına devam ettiklerini belirten Güzel, 2025 yılı içerisinde Observa takım uydusunun ilk uydusunu da göndereceklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Göksel Yıldırım - Güncel
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