Plaklarını satıp 4 çocuğunu üniversitede okuttu

ERZURUM'da Ahmet Çapan (61), yıllarca biriktirdiği yaklaşık 7 bin plaklık koleksiyonunun bir bölümünü satarak 4 çocuğunu üniversitede okutup meslek sahibi olmalarını sağladı. Geriye kalan yaklaşık 2 bin 500 plağı müzik öğretmeni olan küçük oğluna veren Çapan, "Çok üzüldüm ama evlatlarımın geleceği için yapmak zorundaydım" dedi.

Yakutiye ilçesinde yaşayan evli ve 4 çocuk babası Ahmet Çapan, çocukluk yıllarından itibaren plak biriktirmeye başladı. Çapan, evinin bir odasını yaklaşık 7 bine yakın plaktan oluşan koleksiyonuna ayırdı. Çocukları peş peşe üniversiteyi kazanınca Ahmet Çapan, onların masraflarını karşılayabilmek için plaklarının büyük bir bölümünü satmak zorunda kaldı. Çapan'ın çocukları eğitimlerini tamlayıp yazar, akademisyen, öğretmen ve mühendis oldu.

8 yıllık müzik öğretmeni Muhammet Çağatay Çapan, "Ortaokul ve lise yıllarında müziğe iyice merak salmıştım. Kendimi bildim bileli babamın böyle bir sevdası ve tutkusu var. Yıllar geçtikçe bize de aşıldı. Tabi babamın önceden daha geniş bir arşivi vardı. Biz üniversite okurken bir kısmından fedakarlık yapmak zorunda kaldı. Çünkü 4 kardeş aynı anda üniversite okuyorduk. Ama şükürler olsun şimdi işimize, gücümüze başlayınca o arşivimizden kaybettiğimiz plakların bir bölümünü tekrar geri katabildik. Elimden geldiğince bu güzelliğe sahip olmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.