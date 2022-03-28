Plakasız otomobille drift yapan sürücü cezadan kurtulamadı

ÜMRANİYE'de asker eğlencesi sırasında plakasız bir otomobil caddede drift yaptı. Yakalanan sürücüye 9 bin 552 lira para cezası uygulanırken ehliyetine geçici olarak el konuldu.

Olay 26 Mart Cumartesi günü akşam saatlerinde Ümraniye'de meydana geldi. Asker eğlencesi sırasında ön ve arka plakaları olmayan bir otomobil caddede drift yaptı. O anların sosyal medyada yayınlanması üzerine polis ekipleri harekete geçti.