Plakasız motosikletin evrakını isteyen polislere saldırı - Haberler

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Plakasız motosikletin evrakını isteyen polislere saldırı

Demirören Haber Ajansı - Okan Çalışkan - Güncel
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Plakasız motosikletin evrakını isteyen polislere saldırı

MERSİN'de, alkollü oldukları iddia edilen 3 kişi, plakasız motosikletin evrakını isteyen polislere saldırdı.

MERSİN'de, alkollü oldukları iddia edilen 3 kişi, plakasız motosikletin evrakını isteyen polislere saldırdı. 2 polisin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Tarsus ilçesine bağlı Ergenekon Mahallesi'nde dün akşam devriye gezen bekçiler, plakasız motosikletin yanında duran 3 kişiden şüphelendi. Bekçiler, bu kişilerin kimliklerini istedi. Kimlik vermek istemeyen şüpheliler, bekçilerle tartışmaya başladı. Bekçilerin olay yerine çağırdığı trafik polisleri de motosikletin evrakını isteyince arbede çıktı. Takviye ekiplerini de müdahale ettiği kavgada polisler, havaya uyarı ateşe açtı. Saldırganlar, gözaltına alınırken, 2 polis memuru ise hafif yaralandı. Alkollü olduğu ileri sürülen şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Güncel

Ergenekon, Tarsus, Güncel, Haberler

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