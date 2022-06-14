Plakasını Türk bayrağı etiketiyle kapatan motosikletliye para cezası - Haberler

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Plakasını Türk bayrağı etiketiyle kapatan motosikletliye para cezası

Demirören Haber Ajansı - Tezcan Solmaz - Güncel
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Plakasını Türk bayrağı etiketiyle kapatan motosikletliye para cezası

DÜZCE'de, polisin 'dur' ikazına uymayan motosikletli M.A., takiple yakalanırken, plakadaki harf grubunu Türk bayrağı etiketiyle kapattığı belirlendi.

DÜZCE'de, polisin 'dur' ikazına uymayan motosikletli M.A., takiple yakalanırken, plakadaki harf grubunu Türk bayrağı etiketiyle kapattığı belirlendi. M.A.'ya 1177 lira ceza kesildi.

Düzce'de D-100 kara yolu Öztürkler kavşağında uygulama yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan motosikletli, takibe alındı. Polisin kısa sürede takip sonucu durdurduğu motosikletlinin, M.A. olduğu belirlendi. Yapılan incelemede, motosikletin 81 ABS 810 plakasında 'S' harfinin üzerine Türk bayrağı etiketi yapıştırıldığı da tespit edildi. Sürücü M.A.'ya ikazlara uymaması ve plakayı değiştirmesi nedeniyle 1177 TL ceza kesildi. Motosiklet ise otoparka çekildi.


Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Güncel

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