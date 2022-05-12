Plakasını bantla değiştirdikleri kiralık araçla hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı - Haberler

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Plakasını bantla değiştirdikleri kiralık araçla hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Plakasını bantla değiştirdikleri kiralık araçla hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

Kayseri'de plakasındaki harf ve rakamı siyah bant yapıştırıp değiştirdikleri kiralık araçla hırsızlık yapan 3 zanlı suçüstü yakalandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de plakasındaki harf ve rakamı siyah bant yapıştırıp değiştirdikleri kiralık araçla hırsızlık yapan 3 zanlı suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki bir ikametten hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese giden ekipler, elektrik kablosu, bakır malzemeler ile çeşitli ev eşyalarını ikamet bahçesinden çıkarmaya çalışan F.O, M.K. ve H.H.E'yi suçüstü yakaladı.

İncelemede zanlıların, hırsızlıkta kullandıkları kiralık aracın plakasındaki harf ve rakamları siyah bant yapıştırıp değiştirdiği tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Kayseri, JASAT, Güncel, Haberler

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