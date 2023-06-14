Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde plajlar mevkisinde bulunan çadır ve barakalar, polis ve zabıta eşliğinde Kdz. Ereğli Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.

Plajı işgal eden çadır ve barakalar yıkıldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde plajlar mevkiside bulunan çadır ve barakalar, polis ve zabıta eşliğinde Kdz. Ereğli Belediyesi ekipleri tarafından tarafından yıkıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bulunan Mervealtı bölgesinde bir süre önce plajın belirli yerlerine çadır ve barakalar kuruldu. Yaz mevsiminin gelmesi ve havaların da ısınmasıyla birlikte vatandaşlar denize girmeye başladı. Ancak barakalar ve çadırların usulsüz olarak yapıldığı iddiaları üzerine ekipler bölgede çalışma yaptı. Yapılan çalışmaların ardından Kdz. Ereğli Kaymakamlığı'nın talimatıyla bu sabah yıkım işlemi başlatıldı. Ekipler sabah saatlerinden itibaren bölgeye gelerek yıkım işlemini gerçekleştirdi. Kdz. Ereğli Belediyesi zabıta ekipleri ve polis ekipleri yıkım da güvenlik önlemi aldı.