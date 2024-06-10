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PKK/YPG, Suriye Kürt Ulusal Konseyi üyelerini kaçırdı

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Terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye'nin Haseke ve Rakka illerinde muhalif Suriye Kürt Ulusal Konseyinin (ENKS) 2 üyesini kaçırdığı bildirildi. ENKS üyelerinin nereye götürüldüğü henüz bilinmiyor.

TEL Terör örgütü PKK/ Ypg'nin, Suriye'nin Haseke ve Rakka illerinde muhalif Suriye Kürt Ulusal Konseyinin (ENKS) 2 üyesini kaçırdığı bildirildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, PKK/YPG'li teröristler, 6-9 Haziran'da Rakka'nın Tabka ilçesinden Abdurrahman Şenk ile Haseke'nin Malikiyye ilçesinden Halit Miro'yu kaçırdı.

ENKS üyelerinin nereye götürüldüğü henüz bilinmiyor.

ENKS'den kınama

Muhalif Kürtlerin oluşturduğu ENKS'den yapılan yazılı açıklamada, kaçırılan 2 üyelerinin derhal serbest bırakılması istendi.

Açıklamada, "Suriye Kürt Ulusal Konseyi olarak kaçırma olayından (PKK/YPG) PYD'yi sorumlu tutuyoruz. Her türlü şiddet, gözdağı ve insan hakları ihlallerini kınıyoruz." ifadeleri yer aldı.

Bu ihlallerin önlenmesi için ABD'nin başını çektiği uluslararası koalisyon güçlerinin adım atmasının gerektiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Güncel

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