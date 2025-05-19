PKK/YPG Suriye'de Tişrin Barajı'na Sızma Girişiminde Bulundu

PKK/YPG Suriye'de Tişrin Barajı'na Sızma Girişiminde Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PKK/YPG, Suriye'nin Tişrin Barajı çevresinde Suriye ordusuna sızma girişiminde bulundu. Suriye ordusu, sızma girişimini püskürttü ve bölgeye takviye birlikler gönderdi.

Terör örgütü PKK/ Ypg, Suriye'de Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı'nın çevresinde, Suriye ordusunun noktalarına sızma girişiminde bulundu.

Suriye ordusundan bir kaynak, Suriye TV'ye yaptığı açıklamada, Tişrin Barajı yakınlarında konuşlu birliklerin, gece saatlerinde Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütünün sızma girişimiyle hedef alındığını belirtti.

PKK/ Ypg'nin kısa süreliğine iki askeri noktayı ele geçirdiğini belirten kaynak, söz konusu noktaların, Suriye ordusu tarafından düzenlenen karşı operasyonla yeniden kontrol altına alındığını söyledi.

Kaynak, bölgede saldırganlarla yaşanan şiddetli çatışmaların ardından Suriye ordusunun bölgeye takviye birlikler sevk ettiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel
Türkiye'de maaşlardan ev kiralarına ayrılan pay rekora koşuyor

İşte Türkiye'de maaşların en çok harcandığı alan
Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı

Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jose Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler: Kutlayış biçiminiz, insani boyutunuzu gösterir

Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler
Yunanistan'da deprem paniği! Okullar tatil edildi

Komşuda deprem paniği! Okullar tatil edildi
Eski sevgilisini ve kardeşini silahla vurdu, yakınları tarafından darbedildi

2 kardeşi silahla vurdu! Polis, kalabalığın elinden güçlükle kurtardı
İbrahim Hatipoğlu'ndan gündem yaratacak açıklama: Çalmaya çalıştılar, çaldırmadık

Gündemi değiştirecek sözler: Çalmaya çalıştılar, çaldırmadık
Fenerbahçe'nin olaylı maçında sadece 1 futbolcu alkışlandı

Fenerbahçe'nin olaylı maçında tribünler sadece 1 futbolcuyu alkışladı
Çinli otomotiv devinin Türkiye'den sonra fabrika açacağı yer belli oldu

Çinli otomotiv devinin yeni rotası belli oldu
Okan Buruk'u istifaya davet ettiler! İşte futbolcuların basın toplantısını bastığı anlar

Okan Buruk'u istifaya davet ettiler! İşte futbolcuların basın toplantısını bastığı anlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.