PKK/YPG silahlı kadrosu için Halep'ten bir çocuğu daha kaçırdı

TEL Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde, 13 yaşındaki bir çocuğu daha kaçırarak silahlı kadrosuna kattı.

TEL Terör örgütü PKK/ Ypg, Suriye'nin Halep iline bağlı Münbiç ilçesinde, 13 yaşındaki bir çocuğu daha kaçırarak silahlı kadrosuna kattı.

Muhalif Kürt grup "Bağımsız Kürt Rabıtası" Sözcüsü Redor El Ahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PKK/ Ypg'li teröristlerin, Münbiç'ten 13 yaşındaki M.N.İ'yi kaçırdığını söyledi.

El Ahmet terör örgütünün, kaçırdığı çocuklara, aileleriyle iletişim kurmalarına izin vermediğini belirtti.

Terör örgütü PKK/YPG, kaçırdığı veya alıkoyduğu gençleri ve çocukları silahlı eğitim için kamplara götürüyor.

2021'de 221 çocuğu kaçırarak silahlı kadrosuna kattı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, 11 Temmuz'da yayımladığı "2021 Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" raporunda, terör örgütü PKK/YPG'nin 2021'de 221 çocuğu silahlı kadrosuna kattığını açıklamıştı.

Raporda, terör örgütü PKK/YPG'nin kolu olan "İç Asayiş Güçleri"nin ise aynı yıl içinde 24 çocuk kullandığının, sözde "Afrin Kurtuluş Güçleri"nin de 2021'de 2 çocuğu silahlı kadrosuna kattığının tespit edildiği belirtilmişti.

PKK/YPG'nin, Suriye'de 2021'de 55 çocuğu öldürdüğü, örgüte bağlı "Afrin Kurtuluş Güçleri" ve "İç Asayiş Güçleri"nin de aynı yıl içinde 18 çocuğu öldürdüğü ifade edilmişti.