PKK/YPG'nin Tişrin Barajı'na Saldırısı: 2 Asker Hayatını Kaybetti

Suriye'de SDG adı altında faaliyet gösteren PKK/YPG terör örgütü, Halep'in doğusundaki Tişrin Barajı çevresindeki Suriye ordusuna ait bir noktaya güdümlü füze saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 asker öldü, 1 asker ağır yaralandı.

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin, Halep'in doğusundaki Tişrin Barajı çevresinde Suriye ordusuna ait bir noktayı güdümlü füze ile hedef alması sonucu 2 askerin hayatını kaybettiği, 1 askerin ağır yaralandığı bildirildi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın, Savunma Bakanlığı İletişim Dairesine dayandırdığı haberinde, SDG adını kullanan PKK/YPG'li teröristlerin, Halep'in doğu kırsalında Tişrin Barajı çevresindeki Suriye ordusuna ait bir noktaya güdümlü füze saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırı sonucu 2 askerin yaşamını yitirdiği, bir askerin ise ağır yaralandığı kaydedildi.

Haberde, "SDG güçleri, ordu noktalarını hedef alarak ve askerlerini öldürerek, daha önceki tüm uzlaşı ve anlaşmaları bir kez daha reddettiğini açıkça ortaya koydu." ifadesine yer verildi.

10 Mart'ta, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile SDG arasında mutabakat imzalanmış, ancak 6 Ekim'de Halep'in Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde, Suriye ordusu ile SDG adını kullanan PKK/YPG arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Suriye Savunma Bakanlığı, söz konusu çatışmaların ardından ateşkes anlaşmasına varıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
