PKK/YPG'nin Suriye Ordusuna Saldırısı: 1 Asker Öldü, 2 Yaralı

Güncelleme:
Suriye'nin Halep bölgesinde PKK/YPG'nin düzenlediği saldırılarda 1 asker yaşamını yitirirken, 2 asker de yaralandı. Terör örgütü, ateşkesi birçok kez ihlal ederek Suriye ordusunu hedef aldı.

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin, Halep'in doğusunda bulunan Tişrin Barajı çevresindeki Suriye ordusu noktalarına düzenlediği saldırılarda 1 asker hayatını kaybetti.

Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesinin, Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin, Tişrin Barajı çevresindeki Suriye ordusu noktalarına saldırılar düzenlediği belirtildi.

Saldırılarda 1 askerin hayatını kaybettiği, 2 askerin yaralandığı aktarılan açıklamada, terör örgütünün, son 48 saatte Halep'in doğusunda Suriye ordusuna ait birçok noktayı hedef aldığı ve ateşkesi 10'dan fazla kez ihlal ettiği kaydedildi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin, tüm cephe hatlarında tahkimata devam ettiği, Halep kentinde ise ordu ve güvenlik güçlerini hedef alan provokatif telefon görüşmelerinin tespit edildiği bildirildi.

SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG ile Şam hükümeti güçleri arasında 6 Ekim'de Şeyh Maksud ve Eşrefiyye bölgelerinde şiddetli çatışmalar yaşanmış, aralarında 2 sivilin de bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Söz konusu çatışmaların ardından Suriye Savunma Bakanlığı, 7 Ekim'de, SDG adını kullanan PKK/YPG ile ülkenin kuzeyi ve kuzeydoğusunda kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
