MİT, PKK/YPG'nin sözde Ayn El Arab sorumlusunu etkisiz hale getirdi

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/ Ypg'nin sözde Suriye Ayn El Arab sorumlularından 'Karker Andok' kod adlı Mutlu Kacar'ı etkisiz hale getirdi.

MİT, PKK/YPG'nin sözde Suriye Ayn El Arab sorumlularından 'Karker Andok' kod adlı Mutlu Kacar'ı hedef listesine aldı. Uzun süre takip edilen terörist, uygun zamanda MİT'in saha ajanlarınca yapılan operasyonda etkisiz hale getirildi. Mutlu Kacar, Suriye Tel Rıfat'ta faaliyet yürütürken, 24 Temmuz 2021'de Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde görev yapan Türk güvenlik güçlerine ait konvoya geçekleştirilen eylemin talimatını verdi. Söz konusu saldırıda, Astsubay Çavuş Fatih Güney ve Onbaşı Emrah Arslan şehit oldu. Terörist Kacar, eylemden sonra Tel Rıfat'tan Suriye Derik'e geçti. Son olarak sorumlu düzeyde Ayn El Arab'a gelen Kacar, burada etkisiz hale getirildi.