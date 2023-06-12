PKK/YPG'nin Münbiç istihbarat yapılanmasındaki terörist Türkiye'ye geçmek isterken yakalandı

TERÖR örgütü PKK/ Ypg'nin sözde Münbiç istihbarat yapılanması içerisinde yer alan ve Türkiye'ye geçiş yapmak isterken düzenlenen operasyonla yakalanan terörist Helin İşenme adliyeye sevk edildi.

Terör örgütü PKK'ya 2016 yılında katılan ve 2017 yılından itibaren hakkında yakalama kararı bulunan terörist Helin İşenme, iç savaşın başlamasının ardından geçiş yaptığı Suriye'de terör örgütünün denetimindeki Münbiç bölgesinde yer aldı. Burada terör örgütünün sözde istihbarat yapılanması içerisinde yer alan ve 'Sterk/Amara' ve 'Amed/Sena' kod isimlerini kullanan terörist Helin İşenme'nin geçen hafta kaçak olarak Türkiye'ye geçmeyi planladığı bilgisine ulaşıldı. Milli İstihbarat Teşkilatının verdiği istihbaratın ardından sınır hattında önlem aldıktan sonra Suriye Milli Ordusu'na bağlı güçler, kaçak geçiş yapmak isteyen teröristi cuma günü yakaladı. Yakalanmasının ardından Kilis Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Helin İşenme, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.