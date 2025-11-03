Haberler

PKK/YPG'nin Baskınında 2 Genç Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Suriye'nin Deyrizor vilayetinde PKK/YPG terör örgütü tarafından düzenlenen baskında yaralanarak alıkonulan iki genç, hapishanede yaşamını yitirdi. Ailelerine teslim edilen cenazelerin ardından bölgede tedirginlik arttı.

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor vilayetine bağlı Granic beldesinde beş gün önce düzenlenen baskında yaralanarak alıkonulan 2 gencin, terör örgütü PKK/ Ypg'nin kontrolündeki hapishanede yaşamını yitirdiğini bildirildi.

Suriye'nin resmi televizyon kanalı El-İhbariyye'nin haberine göre, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, Deyrizor'un Graniç beldesinde yaşayan Muhammed el-Huveyş ile Ali el-Huveyş'in evlerine 5 gün önce baskın düzenledi.

Baskın sırasında ateş açan örgüt mensupları, yaralı 2 kardeşi, aralarında bir kadının da bulunduğu 5 akrabalarıyla alıkoydu.

Kadını daha önce serbest bırakan PKK/YPG'nin sabah saatlerinde gençlerin cenazelerini ailelerine teslim ettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
