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PKK/YPG'nin Bab ilçesine roket saldırısı: 1 sivil öldü, 14 yaralı

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Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde PKK/YPG'nin düzenlediği roket saldırısında bir sivil hayatını kaybetti, 14 sivil yaralandı. Saldırıda yaralılar sağlık merkezlerinde tedavi altına alındı.

Terör örgütü PKK/ Ypg'nin, Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine düzenlediği roket saldırısında ilk belirlemelere göre bir sivil hayatını kaybetti, 14 sivil yaralandı.

İlçenin batısındaki Able köyünün karşısında konuşlu PKK/YPG'li teröristler, Bab ilçe merkezini çoklu roketlerle hedef aldı.

Terör örgütünün, ilçe merkezindeki Zemzem Mahallesi'nde bulunan Hayrat Camisi ve sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre bir sivil öldü, 14 sivil yaralandı.

Yaralılar, ilçedeki sağlık merkezlerinde tedavi altına alındı.

Bab ilçe merkezi, Türkiye'nin gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı'yla Şubat 2017'de terörden temizlenmişti.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
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