PKK/YPG'li teröristlerin Tel Abyad'da bir eve düzenlediği roket saldırısında 2 sivil öldü Güncel Haberler TEL Suriye'nin kuzeydoğusunda işgalini sürdüren terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad ilçesinde bir eve düzenlediği roket saldırısında 2 sivil yaşamını yitirdi, 2 sivil yaralandı. TEL Suriye'nin kuzeydoğusunda işgalini sürdüren terör örgütü PKK/ Ypg'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Tel Abyad ilçesinde bir eve düzenlediği roket saldırısında 2 sivil yaşamını yitirdi, 2 sivil yaralandı. Yerel güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fırat'ın doğusundaki bölgelere yuvalanan PKK/YPG'li teröristler, öğle saatlerinde Tuffaha köyüne roket saldırısı düzenledi, roketlerden biri sivillere ait eve isabet etti. AA muhabirlerinin ilçedeki hastane yetkililerinden aldığı bilgiye göre, terör saldırısında 2 sivil yaşamını yitirdi, 2 sivil yaralandı. Bölgedeki sağlık ekipleri, yaralıları Tel Abyad Hastanesi'ne nakletti. Tel Abyad ilçesi Ekim 2019'da Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'yla PKK/YPG'den temizlenmişti. Barış Pınarı Harekatı bölgesine sık sık sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li teröristler, bölgedeki sivillerin evlerini de roket saldırılarıyla hedef alıyor. Kaynak: AA / Güncel Barış Pınarı Harekatı YPG PKK Güncel Haberler

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