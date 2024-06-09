PKK/YPG'li teröristler Suriye'de bir sivili öldürdü

TEL PKK/ Ypg'li teröristler, Suriye'nin Deyrizor ilinde işgal ettiği Direnç köyünde alıkoyduğu bir sivili öldürdü.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, PKK/YPG'li teröristler, işgal ettiği Direnç köyünde bugün sabah saatlerinde bir sivili alıkoydu.

Henüz belirlenemeyen bir köye götürülen A.H.D, teröristlerce silahla ateş açılarak öldürüldü.

PKK/YPG'li teröristler, A.H.D'nin cesedini daha sonra kaçırdıkları köyün yakınlarına bıraktı.

A.H.D'nin cesedinde derin kesiklerin bulunduğu ve vücudunun farklı bölgelerinde çeşitli işkence izlerinin yer aldığı belirtildi.

A.H.D'nin öldürüldüğünü haber alan köy halkı, yolları keserek PKK/YPG'li teröristleri protesto etti.