PKK/YPG'li Mehmet Aydın MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi - Haberler

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PKK/YPG'li Mehmet Aydın MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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PKK/YPG'li Mehmet Aydın MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

TERÖR örgütü PKK/YPG'nin sözde Amude-Derbesiye eyalet sorumlusu Mehmet Aydın, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Suriye'nin Derbesiye ilçesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

TERÖR örgütü PKK/ Ypg'nin sözde Amude-Derbesiye eyalet sorumlusu Mehmet Aydın, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Suriye'nin Derbesiye ilçesinde düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; eylem ve faaliyetleri nedeniyle MİT'in takibinde olan 'Rojvan Van' kod adlı terörist Mehmet Aydın'ın Suriye'nin Haseke kentine bağlı Derbesiye ilçesinde olduğu tespit edildi. 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan terörist Aydın, MİT'in nokta atışıyla etkisiz hale getirildi.2005'te İran Kelareş kırsalından örgüte katıldığı belirenen Mehmet Aydın'ın bir dönem Tunceli kırsalında, 2010-2013 yıllarında Hatay Amanos kırsalında, 2013'te Kobani'de sözde alay sorumlusu olduğu, 2015'te Afrin'de sözde cephe sorumlusu olarak faaliyet gösterdiği öğrenildi. 2018'de sözde eyalet sorumluluğuna getirilen terörist Aydın'ın, 2013'te Hatay'ın Dörtyol ilçesi Akelma Yaylası'nda köylülerin alıkonularak ölümle tehdit edildikleri eylemde yer aldığı belirlendi.


PKK/YPG'li Mehmet Aydın MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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