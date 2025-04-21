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PKK/YPG Haseke'de Bir Sivili Öldürdü

PKK/YPG Haseke'de Bir Sivili Öldürdü
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Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin Haseke ilinde 75 yaşındaki Abdürrahman Tayeh Davud'u silahla vurarak öldürdü. Olay, Davud'un örgütten kaçan oğlunu aramak üzere teröristlerin bulunduğu bölgeye girmesi sırasında gerçekleşti.

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Haseke ilinde bir sivili silahla vurarak öldürdü.

PKK/YPG'li teröristler, 18 Nisan'da Haseke'nin Kevkeb köyüne düzenlediği saldırı sırasında 75 yaşındaki Abdürrahman Tayeh Davud'a ateş açtı.

Davud'un, örgütten kaçan oğlunu aramaya gelen teröristlerce hedef alındığı ve olayın ardından cansız bedeninin bilinmeyen bir yere götürüldüğü öğrenildi.

PKK/YPG'li teröristler, Davud'un naaşını dün ailesine teslim etti.

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Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
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