PKK/YPG, Haseke'de Arap Aşireti Mensuplarını Alıkoydu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Terör örgütü PKK/YPG, Haseke ilinde düzenlediği baskınlarla Şam hükümetini destekleyen 50'den fazla Arap aşireti mensubunu DEAŞ bağlantısı iddiasıyla alıkoydu. Baskınlar sırasında evler yağmalandı ve hane halkı darp edildi. Hasekeli aktivistler, durumu insan hakları ihlali olarak nitelendirerek kınadı.

Terör örgütü PKK/YPG, işgal ettiği Haseke ilinde, Şam hükümetini destekleyen onlarca Arap aşireti mensubunu gece saatlerinde düzenlediği baskınlarla DEAŞ bağlantısı iddiasıyla alıkoydu.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, PKK/YPG'li teröristler, gece saatlerinde Haseke merkezindeki Guveyran, Aziziyye, Neşvve, Haşmen ve Zuhur mahallelerine eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Baskınlarda, PKK/YPG'li teröristler, DEAŞ bağlantısı iddiasıyla aralarında kadınların da bulunduğu 50'den fazla Arap aşireti mensubu sivili alıkoydu.

Alıkonulan aşiret mensuplarının çoğu son dönemde başkent Şam'a ziyaret gerçekleştirdi.

PKK/YPG'li teröristler, baskınlar sırasında evleri yağmaladı ve hane halkını darp etti.

Hasekeli aktivistlerden kınama

Hasekeli akademisyenler, aktivistler ve medya temsilcileri, terör örgütü PKK/YPG'nin Arap aşireti mensuplarını alıkoymasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, terör örgütünün alıkoyma uygulamasının kınandığı açıklamada, gözaltına alınanların derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Yaşananların açık bir "insan hakları ihlali" olarak nitelendirildiği açıklamada, PKK/YPG'nin Suriye kolu olan SDG'nin uygulamalarının toplumsal barışı ciddi şekilde tehdit ettiği vurgulandı.

Suriye hükümetine sivilleri koruma sorumluluğunu yerine getirme çağrısında bulunulan açıklamada, bu baskıların sürmesi halinde bölgede yeni bir toplumsal gerilim dalgasının kaçınılmaz olacağı uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
Fenerbahçe'de neler oluyor? Takım Ankara'da kargo bölümünden dışarı çıkarıldı

Tepkilerden korkuldu! Takım havalimanından bakın nasıl çıkarıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beykoz Çayır Festivali'nde akıma kapılan genç hayatını kaybetti

Festivalde korkunç ölüm! Ünlü şarkıcının da konseri iptal edildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.