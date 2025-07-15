PKK/YPG, Halep'te Suriye Ordusuna Takviye Gönderdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PKK/YPG, Suriye'nin Halep ilinin doğusundaki Deyr Hafır bölgesinde Suriye ordusuyla çatışmalar sonrası bölgeye takviye unsurlar gönderdi. Suriye güvenlik güçlerinin operasyonları sürerken, terör örgütü Halep bölgesinde hareketliliğini artırdı.

Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin Halep ilinin doğusundaki Deyr Hafır bölgesinde Suriye ordusuyla çatışmaların ardından bölgeye takviye unsurlar gönderdi.

Suriye güvenlik güçlerinin ülkenin güneyindeki Dürzi nüfus yoğunluklu Süveyde bölgesinde kontrolü yerel silahlı gruplardan almak için operasyonları sürerken, PKK/YPG de Halep bölgesinde hareketlendi.

Terör örgütü unsurları, Halep ilinin doğusunda Rakka yolu üzerinde bulunan ve Münbiç'in de güney eksenine denk düşen Devr Hafır bölgesinde, öğle saatlerinde Suriye ordusuyla çatışmaya girdi.

PKK/YPG, birkaç saat süren çatışmaların ardından Rakka'dan Deyr Hafır hattına takviye yaptı.

Terör örgütünün Rakka'daki "17. Fırka Karargahı"ndan çıkan uçaksavarlı yaklaşık 150 pikap, akşam saatlerinde Halep kırsalında örgütün cephe hatlarına ulaştı.

Halihazırda sevkiyatın yapıldığı bölgede, PKK/YPG ile Savunma Bakanlığına bağlı birlikler arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
İstanbul'da kimyasal alarm! Bodrumda 5 kişi zehirlendi, müdahale ekibi de çıkamadı

Kimyasal alarm! 5 kişi zehirlendi, müdahale ekibi de çıkamadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi kim? 'Beni Gülen yükseltti, servetim feda olsun' dediği ortaya çıktı

Gözaltına alınan patronun sözleri ortaya çıktı: Beni Gülen yükseltti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.