PKK/YPG, Halep'te Suriye Ordusuna Takviye Gönderdi
PKK/YPG, Suriye'nin Halep ilinin doğusundaki Deyr Hafır bölgesinde Suriye ordusuyla çatışmalar sonrası bölgeye takviye unsurlar gönderdi. Suriye güvenlik güçlerinin operasyonları sürerken, terör örgütü Halep bölgesinde hareketliliğini artırdı.
Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'nin Halep ilinin doğusundaki Deyr Hafır bölgesinde Suriye ordusuyla çatışmaların ardından bölgeye takviye unsurlar gönderdi.
Suriye güvenlik güçlerinin ülkenin güneyindeki Dürzi nüfus yoğunluklu Süveyde bölgesinde kontrolü yerel silahlı gruplardan almak için operasyonları sürerken, PKK/YPG de Halep bölgesinde hareketlendi.
Terör örgütü unsurları, Halep ilinin doğusunda Rakka yolu üzerinde bulunan ve Münbiç'in de güney eksenine denk düşen Devr Hafır bölgesinde, öğle saatlerinde Suriye ordusuyla çatışmaya girdi.
PKK/YPG, birkaç saat süren çatışmaların ardından Rakka'dan Deyr Hafır hattına takviye yaptı.
Terör örgütünün Rakka'daki "17. Fırka Karargahı"ndan çıkan uçaksavarlı yaklaşık 150 pikap, akşam saatlerinde Halep kırsalında örgütün cephe hatlarına ulaştı.
Halihazırda sevkiyatın yapıldığı bölgede, PKK/YPG ile Savunma Bakanlığına bağlı birlikler arasında zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.