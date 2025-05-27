PKK/YPG, Deyrizor ve Rakka'da 47 Sivil Alıkoydu

PKK/YPG, Deyrizor ve Rakka'da 47 Sivil Alıkoydu
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Suriye İnsan Hakları Ağı, PKK/YPG'nin Deyrizor ve Rakka illerinde 47 sivili, aralarında bir kadın ve bir insani yardım çalışanının da bulunduğu alıkoyduğunu bildirdi. Alıkonulanlar, örgütün kontrolündeki politikalara yönelik eleştirileri nedeniyle hedef alındı.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), terör örgütü PKK/YPG'nin Deyrizor ve Rakka illerinde işgal ettiği bölgelerde, aralarında bir kadın ve bir insani yardım çalışanının da bulunduğu 47 sivili alıkoyduğunu duyurdu.

SNHR'nin 1-25 Mayıs tarihleri arasındaki verilerine dayanan açıklamasına göre, PKK/YPG'li teröristlerin Rakka ve Deyrizor kırsalında düzenlediği baskınlar arttı.

Açıklamada, baskınların özellikle Deyrizor'a bağlı Şehil, Ziban, Hevayic, Ebu Netel ve Hacin beldeleri ile Rakka kırsalındaki Sebha, Şenan, Ratla ve Kerame beldeleriyle Rakka kent merkezindeki bazı mahallelerde düzenlendiği ifade edildi.

Alıkonulan sivillerin bir kısmının, örgütün kontrolündeki bölgelerde izlenen politikalara yönelik eleştirileri nedeniyle hedef alındığı belirtilen açıklamada, bazılarının ise örgütten ayrılan eski üyelerin örgüte teslim olmalarını sağlamak amacıyla rehin alındığı bildirildi.

PKK/YPG'nin alıkoyduğu siviller arasında bir kadın ile bir insani yardım çalışanının da bulunduğu kaydedilen açıklamada, bu tür uygulamaların uluslararası insan hakları hukukunu açıkça ihlal ettiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
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