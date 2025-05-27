PKK/YPG, Deyrizor ve Rakka'da 47 Sivil Alıkoydu

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), terör örgütü PKK/YPG'nin Deyrizor ve Rakka illerinde işgal ettiği bölgelerde, aralarında bir kadın ve bir insani yardım çalışanının da bulunduğu 47 sivili alıkoyduğunu duyurdu.

SNHR'nin 1-25 Mayıs tarihleri arasındaki verilerine dayanan açıklamasına göre, PKK/YPG'li teröristlerin Rakka ve Deyrizor kırsalında düzenlediği baskınlar arttı.

Açıklamada, baskınların özellikle Deyrizor'a bağlı Şehil, Ziban, Hevayic, Ebu Netel ve Hacin beldeleri ile Rakka kırsalındaki Sebha, Şenan, Ratla ve Kerame beldeleriyle Rakka kent merkezindeki bazı mahallelerde düzenlendiği ifade edildi.

Alıkonulan sivillerin bir kısmının, örgütün kontrolündeki bölgelerde izlenen politikalara yönelik eleştirileri nedeniyle hedef alındığı belirtilen açıklamada, bazılarının ise örgütten ayrılan eski üyelerin örgüte teslim olmalarını sağlamak amacıyla rehin alındığı bildirildi.

PKK/YPG'nin alıkoyduğu siviller arasında bir kadın ile bir insani yardım çalışanının da bulunduğu kaydedilen açıklamada, bu tür uygulamaların uluslararası insan hakları hukukunu açıkça ihlal ettiği vurgulandı.