PKK/YPG'den Tel Rıfat ve Münbiç'teki sivillere baskı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin ( Tsk ) olası operasyonuyla gündeme gelen Suriye'nin Tel Rıfat ve Münbiç kentlerinden ayrılmak isteyen siviller, terör örgütü PKK/ Ypg'nin baskısına maruz kalıyor. Olası harekatta kentlere girilebilecek bölgeleri patlayıcılarla tuzaklayan PKK/ Ypg mensupları, her aileden bir kişiyi kendi saflarına alarak, şehirden ayrılmalarının önüne geçmeye çalışıyor. Terör örgütü, Münbiç ve Tel Rıfat'ta birçok kişiyi tutuklayarak sivillerin üzerindeki baskıyı yoğunlaştırırken, bazı kişiler ise PKK/YPG'ye kişi başına 100 ile 1000 dolar arasında rüşvet verip Halep'e gidiyor.

Türkiye'nin güney komşusu Suriye'de, 2011 yılının ilkbaharında özgürlük ve demokrasi talebiyle başlayan gösteriler, rejimin silahlı müdahalesiyle iç savaşa döndü. Yıllardır süren iç savaşta milyonlarca kişi zorunlu göç ederek başta Türkiye olmak üzere farklı ülkelere gitmek veya Suriye içinde yer değiştirmek zorunda kaldı. İç savaş sırasında terör örgütleri DEAŞ ile PKK/YPG de farklı bölgelerde kontrolü sağlayarak sivilleri göçe maruz bıraktı. Terör örgütlerinin kontrolü sağladıkları bölgelerden yaptıkları saldırılar ile Türkiye sınırındaki kentlerde yaşayanların güvenliğini tehdit etmesiyle TSK tarafından Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları düzenlendi. Sınır ötesi harekatlar ile Türkiye sınırında yer alan Suriye'nin Cerablus, Azez, Afrin, Mare, El Bab, Tel Abyad ve Resulayn kentleri, terör örgütlerinden arındırılarak güvenli hale getirildi. Harekatlar ile aynı zamanda terör örgütü PKK/YPG'nin sözde ilan ettiği Cezire ile Afrin kantonlarının birleştirilmesi ile Türkiye sınırında oluşturulması planlanan terör koridoru da sonlandırılmış oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin olası harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den arındırılacak olan Tel Rıfat ve Münbiç'e yerlerinden edilen 1 milyonu aşkın kişi, yeniden dönme imkanına kavuşacak. 2016'da teröristlerin baskısı ile evlerini terk eden ve çadırlarda yaşamak zorunda kalan yüz binlerce sivil, harekatın bir an önce yapılması ile topraklarına dönmek istediklerini dile getiriyor.