PKK'yla bağlantısı bulunan ve kara para aklayan şüpheli, tutuklandı GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, terör PKK/PYD terör örgütü üyeleriyle bağlantıları olduğu ve yurt dışından getirdikleri yüklü miktardaki kara parayı akladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, terör PKK/PYD terör örgütü üyeleriyle bağlantıları olduğu ve yurt dışından getirdikleri yüklü miktardaki kara parayı akladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışmada PKK/PYD terör örgütü ile bağlantıları bulunduğu belirlenen ismi açıklanmayan 2 şüpheliyi takibe aldı. Ekiplerin yaptığı takipte, şüphelilerin yurt dışından çeşitli yöntemlerle getirdikleri yüklü miktardaki kara parayı, yurt içinde mali sisteme sokarak akladıkları tespit edildi. 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 tabanca, 49 mermi, 26 bin İngiliz sterlini, 11 bin 900 TL, 10 bilezik, 37 tam altın, 5 yarım altın, 3 altın yüzük, 2 altın bileklik, 3 cep telefonu, 15 banka dekontu, 3 banka cüzdanı ve 3 banka kartı ele geçirildi. Şüphelilerden birinin örgütün üst düzey sorumlusuyla irtibatı bulunduğu tespit edildi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güncel Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik Nurdağı Banka PKK Güncel Haberler

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