PKK'ya Yönelik Operasyonda 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

ŞANLIURFA merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 4'ü yabancı uyruklu, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında, jandarma ekipleri tarafından terör örgütü ile bağlantılı 6 şüpheli tespit edildi. Ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından şüphelilerin yakalanması için Şanlıurfa, Mardin ve Elazığ'da, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4'ü yabancı uyruklu, 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ise 2 şarjör, 43 fişek ile çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan ekipler tarafından gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.