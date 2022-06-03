PKK'ya fon sağlamakla suçlanan şüphelilere 5 ilde operasyon - Haberler

ULUSLARARASI kuruluşlardan sağlanan fonları, terör örgütü PKK'nın etkinliklerinde kullandıkları iddiasıyla, Göç izleme Derneği (GÖÇİZDER) Eşbaşkanı Kamile Kandal'ın da aralarında olduğu 24 kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Derneğin Avrupa Birliği (AB) hibe programlarıyla çıkardığı kitap ve raporlardan 338 bin dolar gelir elde ettiği, paranın örgüt üyeleri ve ailelerine, yardım adı altında aktarıldığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler hakkında, AB ve Birleşmiş Millletler gibi uluslararası kuruluşlardan, sosyal göç hareketleri konusunda araştırma yapmak, proje geliştirmek amacıyla sağlanan fonları, terör örgütü PKK'nın propagandasına dönüşen yayınlar hazırlamak, seminer düzenlemek için kullandıkları iddiasıyla 28 şüpheli hakkında soruşturma başlattı. İstanbul'da 25, Ankara, Malatya, Muğla ve Kocaeli'de 4 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Şirinevler'de bulunan GÖÇİZDER binasında da arama yapıldı. Çok sayıda örgütsel döküman ve yasaklı yayın ele geçirildiği belirtildi. Operasyonda Dernek Eşbaşkanı Kamile Kandal'ın da aralarında olduğu 24 şüpheli gözaltına alındı.

AB FONLARIYLA ÖRGÜT PROPAGANDASI İDDİASI

Demirören Haber Ajansı / Güncel