PKK'ya Ait Terör Yuvalarında Ele Geçirilen Silah ve Mühimmat İmha Edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz. Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyeti sırasında terör örgütü PKK'nın kullandığı bir mağara tespit etti. Kullanılamaz hale getirilen mağarada, teröristlere ait olduğu belirlenen çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildi" denildi.