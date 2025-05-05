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PKK'ya Ait Terör Yuvalarında Ele Geçirilen Silah ve Mühimmat İmha Edildi

PKK'ya Ait Terör Yuvalarında Ele Geçirilen Silah ve Mühimmat İmha Edildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında PKK'nın kullandığı bir mağarada çok sayıda silah ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri, terör yuvalarına karşı mücadeleye devam ediyor.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz. Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyeti sırasında terör örgütü PKK'nın kullandığı bir mağara tespit etti. Kullanılamaz hale getirilen mağarada, teröristlere ait olduğu belirlenen çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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