PKK'ya ait ağır silah mühimmatı ele geçirildi
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MARDİN'in Nusaybin ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya ait ağır silah mühimmatı ele geçirildi.
MARDİN'in Nusaybin ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya ait ağır silah mühimmatı ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nusaybin ilçesi kırsalında, tespit edilen noktalarda arazi taraması yapıldı. Taramada, dip tablasından tuzaklanmış 104 milimetre çapında 2 top mühimmatı, 104 milimetre çapında 4 roketatar ile tapaları, 3 antitank mühimmatı ve 2 sevk fişeği ele geçirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel