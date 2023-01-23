Üye Girişi
Haberi Paylaş

PKK'ya ait ağır silah mühimmatı ele geçirildi

Güncel Haberler

PKK'ya ait ağır silah mühimmatı ele geçirildi

MARDİN'in Nusaybin ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya ait ağır silah mühimmatı ele geçirildi.

MARDİN'in Nusaybin ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya ait ağır silah mühimmatı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nusaybin ilçesi kırsalında, tespit edilen noktalarda arazi taraması yapıldı. Taramada, dip tablasından tuzaklanmış 104 milimetre çapında 2 top mühimmatı, 104 milimetre çapında 4 roketatar ile tapaları, 3 antitank mühimmatı ve 2 sevk fişeği ele geçirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

PKK Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title