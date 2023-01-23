PKK'ya ait ağır silah mühimmatı ele geçirildi Güncel Haberler MARDİN'in Nusaybin ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya ait ağır silah mühimmatı ele geçirildi. MARDİN'in Nusaybin ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya ait ağır silah mühimmatı ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Nusaybin ilçesi kırsalında, tespit edilen noktalarda arazi taraması yapıldı. Taramada, dip tablasından tuzaklanmış 104 milimetre çapında 2 top mühimmatı, 104 milimetre çapında 4 roketatar ile tapaları, 3 antitank mühimmatı ve 2 sevk fişeği ele geçirildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel PKK Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› PKK'ya ait ağır silah mühimmatı ele geçirildi - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.