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PKK ve FETÖ/PDY şüphelileri Edirne'de yakalandı

PKK ve FETÖ/PDY şüphelileri Edirne'de yakalandı

Güncel Haberler

Edirne'nin Meriç ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan PKK ve FETÖ/PDY şüphelisi 3 kişi güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan terör örgütü Pkk ve FETÖ/PDY şüphelisi 3 kişi, güvenlik güçlerince yakalandı.

Meriç ilçesinde 1'inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi S.Ş. ile FETÖ/PDY şüphelileri D.E. ve Ö.Ö., güvenlik güçlerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için jandarma ekiplerine teslim edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

Yunanistan Meriç PKK Güncel Haberler

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