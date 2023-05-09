PKK ve FETÖ/PDY şüphelileri Edirne'de yakalandı

Edirne'nin Meriç ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan PKK ve FETÖ/PDY şüphelisi 3 kişi güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan terör örgütü Pkk ve FETÖ/PDY şüphelisi 3 kişi, güvenlik güçlerince yakalandı.

Meriç ilçesinde 1'inci derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi S.Ş. ile FETÖ/PDY şüphelileri D.E. ve Ö.Ö., güvenlik güçlerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için jandarma ekiplerine teslim edildi.