PKK Üyesi Ünal Güneş'e 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

Terör örgütü PKK kamplarında eğitim alıp, eylem yapmak için İstanbul'a gelmekten 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Ünal Güneş'le ilgili davanın gerekçeli kararı açıklandı. Mahkeme, sanığın Yunanistan'da geçirdiği sürede ne yaptığına dair esaslı savunma yapamadığını ve savunmalarının suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik olduğunu belirtti.

Terör örgütü PKK kamplarında eğitim alıp, eylem yapmak için İstanbul'a gelmekten 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Ünal Güneş'le ilgili davanın gerekçeli kararı açıklandı. Gerekçeli kararını açıklayan mahkeme, sanığın Yunanistan'da geçirdiği 6 aylık sürede ne yaptığına dair esaslı savunma yapamadığını, savunmalarının suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik olduğunu belirtti.

Yunanistan ve Irak'ta bulunan silahlı terör örgütü PKK'nın kamplarında 2021'de eğitim aldığı, sonrasında eylem yapmak üzere İstanbul'a geldiği iddia edilen Ünal Güneş 9 Eylül 2022'de tutuklanmıştı. Güneş hakkında daha sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlanarak, 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılmıştı. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 18 Mayıs'ta görülen duruşmada ise karar çıkmış, Güneş 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, sanığın kaçma ihtimali de bulunduğu gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Savunmalarının suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik olduğu aktarıldı

Mahkeme heyeti, davaya ilişkin gerekçeli kararını açıkladı. Açıklanan gerekçeli kararda, Güneş'in Yunanistan'da geçirdiği 6 aylık sürede ne yaptığına dair esaslı savunma yapamadığı, savunmalarının suçtan ve cezadan kurtulmaya yönelik olduğu, bu nedenle itibar edilmediği aktarıldı. Güneş'in silahlı terör örgütü içerisinde eğitim alarak kod ismi kullandığının da belirtildiği gerekçeli kararda, aktif rol alan silahlı terör örgütü üyelerinin yargılanmaktan kurtulmak, diğer örgüt mensuplarının tespitini önlemek ve telefonlarının dinlendiğini düşündüklerinden deşifre olmamak, örgütün faaliyetlerini gizliden yürütebilmek amacıyla telefon görüşmeleri yapmadıkları, telefonunda da bu sebeple bu şekilde görüşme olmadığı kaydedildi. Açıklanan kararda, sanığın örgütün talimatlarını yerine getirebilecek konumda olduğu, örgüt yapılanması içerisinde yer aldığı, dolayısıyla örgüte bilerek ve isteyerek katıldığı, örgütün bir parçası olmayı istediği ve bu amaçla faaliyet gösterdiği de aktarıldı. - İSTANBUL