PKK Üyesi S.E.A. Kilis'te Tutuklandı

KİLİS'te, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan terör örgütü PKK üyesi S.E.A., tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen S.E.A.'nın yasa dışı yollarla Türkiye'ye geleceğini tespit etti. Harekete geçen ekipler Gaziantep'in Karkamış İlçesi'ndeki sınır kapısında şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin, Suriye'nin Mümbiç bölgesinde 2022-2023 yıllarında, silahlı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA