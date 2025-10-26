PKK, Türkiye Sınırındaki Silahlı Unsurlarını Irak'a Çekiyor
PKK, Türkiye sınırları içindeki silahlı unsurlarının Irak'a çekilmekte olduğunu açıkladı. Açıklama, Kandil Dağı eteklerinde gerçekleştirilen basın toplantısında yapıldı. Abdullah Öcalan'ın yönlendirmesiyle alınan karar doğrultusunda, PKK örgütsel varlığını sonlandırma sürecini başlattığını duyurdu.
Terör örgütü PKK'dan yapılan açıklamada, Türkiye sınırları içindeki silahlı unsurların Irak'a çekilmekte olduğu ifade edildi.
Irak'ın Süleymaniye kenti yakınlarındaki Kandil Dağı'nın eteklerinde, örgüt mensupları tarafından bir basın açıklaması yapıldı.
Bir örgüt elebaşının okuduğu açıklamada, elebaş Abdullah Öcalan'ın yönlendirmesiyle mayıs ayındaki sözde kongrede alınan kararlar doğrultusunda PKK'nın örgütsel varlığını ve silahlı eylemi sona erdirmeyi kararlaştırdığı belirtildi.
Açıklamada, sürecin devamı olarak, terör örgütü PKK'nın Türkiye sınırları içindeki silahlı unsurlarını Öcalan'ın onayı çerçevesinde Irak'ın kuzeyine çekme işleminin gerçekleşmekte olduğu ifade edildi.
Açıklamanın yapıldığı alanda, Türkiye topraklarından ayrılarak Irak'a geldiği belirtilenlerden 23 kişilik PKK'lı terörist grup da bulundu.