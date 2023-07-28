PKK Teröristi Fatma İlçin'e 327 Yıl Hapis Cezası

Erzincan'ın Kemah ilçesinde gerçekleştirilen terör eylemlerine katılan terörist Fatma İlçin, 327 yıl 11 ay ile 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İlçin'in suçları arasında yol kesme, araç yakma, bombalı eylemler ve bir kadının öldürülmesi de bulunuyor.

Terör örgütü PKK'nın 27 Ağustos 2015 tarihinde Erzincan'ın Kemah ilçesi Acemoğlu Köprüsü mevkiinde yol kesme, araç yakma eylemi ve Makbule Vural isimli kadının şehit edilmesinin yanı sıra birçok bombalı eyleme katılan terörist Fatma İlçin, 327 yıl 11 ay ile 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuklu bulunduğu Şırnak T Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına katılan sanık Fatma İlçin terör örgütü PKK'nın tren raylarına bomba yerleştirme, yol kesme, araç yakma, bilerek ve kasten adam öldürme gibi farklı eylemlerinde bizzat bulunmuştu.

Duruşmada savcı, İlçin'in üzerine isnad edilen suçlardan dolayı cezalandırılmaları yönünde görüş bildirdi. Savunmasında berat ve tahliye talebinde bulunan sanık Fatma İlçin suçlamaları reddederek eylemlere katılmadığını ve suçsuz olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, İlçin'in "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan müebbet, Kemah ilçesi Acemoğlu Köprüsü mevkiinde gerçekleştirdiği yol kesme eylemi esnasında terör şehidi Makbule Vural'ı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan müebbet, "tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı 2 kez 13 yıl 4 ay hapis, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 15 yıl, "nitelikli yağma suçundan" ayrı ayrı 18 kez 15 yıl hapis, "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak kullanmak" suçundan 3 yıl 9 ay ve 100 lira adli para cezası, "mala zarar verme" suçundan 2 kez 3 yıl 9 ay hapis, "Kamu malına zarar verme" suçundan 5 yıl hapis olmak üzere toplamda 327 yıl 11 ay ile 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırdı. - ERZİNCAN