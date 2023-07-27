PKK Terör Örgütünün Sözde KCK Yürütme Konseyi Başkanı Sabri Ok'un Yeğeni Yakalandı

PKK terör örgütünün sözde KCK Yürütme Konseyi Başkanı Sabri Ok'un yeğeni Diyarbakır'da yakalanarak gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik soruşturması çerçevesinde, terör örgütünün üçlü yürütme konseyi Başkanı Sabri Ok'un yeğeni düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK silahlı terör örgütünün üst yönetiminde bulunan ve haklarında kırmızı kategoride arama kararı olan Sabri Ok ile Arzu Ok isimli örgüt mensubu da dahil birçok örgüt mensubu ile irtibatlı olduğu, örgütün Kandil bölgesi ile irtibatlı olduğu ve örgüt mensuplarına malzeme sağladığı değerlendirilen Sabri Ok'un yeğeni H.O., Diyarbakır'da yakalanarak gözaltına alındı. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında ifadesi tamamlanan şahıs, daha sonra Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Gözaltına alınan H.O'nun örgüt ile şehir yapılanması arasındaki bağı sağladığı iddia edildi.

Öte yandan 27 Ocak tarihinde yapılan operasyonlar çerçevesinde ise Sabri Ok'un kardeşi Mehmet Ok, sevk edildiği Adıyaman Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN