PKK Terör Örgütü İçinde Faaliyet Yürüten 8 Şüpheli Yakalandı

Pkk Terör Örgütü içinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 13 şüpheliden 8'i düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, PKK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde istihbari bilgi ve delil elde edilen 13 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi. Opesyonda 8 şüpheli yakalanırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.