PKK tarafından katledilen şehit öğretmen unutulmadı

Şehit öğretmen Lütfi Ölmez kabri başında anıldı

ADANA - Diyarbakır Ticaret Lisesi'nde görev yaparken 1997 yılında bölücü terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmen Lütfi Ölmez, Kozan'daki kabri başında dualarla anıldı.

Terör örgütü PKK'nın 1 Eylül 1997'de Diyarbakır'da haince gerçekleştirdiği saldırıda okul çıkışında şehit olan öğretmen Lütfi Ölmez, Kozan asri mezarlığında düzenlenen törenle anıldı. Şehit öğretmeni yakınları, öğretmen arkadaşları ve Kozan Milli Eğitim camiası dualarla andı.

Şehit öğretmeni anma programına Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş, Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Sönmez, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin, öğretmenler ve Ölmez ailesinin yakınları katıldı.

Duygu dolu anların yaşandığı şehit öğretmenin kabri başında tüm şehitler için dualar edildi.

Şehit öğretmenin yeğeni Neşet Ölmez, "1997 yılında okul çıkışında 37 yaşında şehit edildi. Kızlar okula projesini geliştirmişti ve bu uğurda şehit oldu. Lütfi öğretmenimiz, Aybüke öğretmenimiz tüm şehit edilen öğretmenlerimizin ruhu şad olsun" diye konuştu.

Şehit öğretmen Lütfi Ölmez'in bir başka yeğeni Mehmet Ölmez ise şehit öğretmenin lisede öğrencileri tarafından çok sevildiğini aktararak, "Şehit edilmeden bir yıl önce okuluna gittiğimizde tüm öğrencileri koşarak sarılırdı. Bu ilkokul öğrencilerinde olur yaşarız ama lise döneminde öğrencilerde pek olmaz. Vatanı için çalıştı o uğurda şehit oldu. Maalesef ülkemizi karıştırmak isteyenler o gün sabah barış treni çıkardılar, o sabah şehit edildi. Ruhu şad olsun" dedi.

Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş ise, "Tüm şehit öğretmenleri rahmet ve minnetle anıyoruz. İlçemizde vatan evlatlarına kendini adamış şehit öğretmenimizi dualarla anıyoruz" diye konuştu.