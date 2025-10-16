Haberler

PKK Tarafından Kaçırılan Evlatları İçin Ailelerin Eylemi 111. Haftasında Devam Ediyor

PKK Tarafından Kaçırılan Evlatları İçin Ailelerin Eylemi 111. Haftasında Devam Ediyor
Van'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler, 111. haftada DEM Parti il binası önünde bir araya geldi. Aileler, çocuklarının geri dönmesi için umutlarını sürdürüyor.

VAN'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlatları için 111'inci haftada da eylem yapan aileler, DEM Parti il binası önüne yürüdü. Oğlu Yetiş için eyleme katılan Saliha Mert, "PKK, 2016'da oğlumun ölüm haberini bana gönderdi. Ama ben öldüğüne inanmıyorum. Ben bu süreçten çok umutluyum. Oğlumun kemiğine bile razıyım. Oğlum Yetiş gel teslim ol" diye seslendi.

Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının kaçırıldığını belirten aileler, 111'inci haftada da Menekşe Sokak'ta bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğrafları ile DEM Parti il binasına kadar yürüdü. Yürüyüşte polis güvenlik önlemi alırken, aileler, slogan atarak DEM Parti önüne geldi.

Eyleme katılan Saliha Mert, oğlu Yetiş'in 2015'te henüz 23 yaşında iken kaçırıldığını, bugüne dek ondan haber alamadığını belirterek, "2015'te evladımı kandırıp dağa götürdüler. 2016'da da oğlumun ölüm haberini bana gönderdiler. Ama ben öldüğüne inanmıyorum. Ben onlardan evladımı istiyorum. Oğluma sesleniyorum. Yetiş devletimiz güçlü bir devlet, gel teslim ol. Herkes annesinin kucağına geldi, sen de gel. Ne olur. Oğlum İstanbul'a çalışmaya gitmişti, orada kandırıp kaçırdılar. Oğlumun kanadı kırıktı, annesiz ve babası yanında yoktu. Onlar hep böyle kanadı kırık gençleri kandırıp kaçırıyorlar. Ben bu süreçten çok umutluyum. İnşallah süreç güzel bir yere varır. Herkes evladına kavuşur, ben de aynı şekilde. Ümidimiz bu sürecin iyi gitmesi. Ben çocuğumun kemiğine bile razıyım. Öldü diyorlar, ama devletimiz daha bir şey yok, diyor. Ben de dağdakilerin sözüne güvenmiyorum. Çünkü hep yalan söylediler. Bu süreç her şeyi netleştirir. İnşallah herkes evladına kavuşur. Devletimize bu konuda güveniyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
