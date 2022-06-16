Yunanistan'a kaçarken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı. EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışırken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı. Güvenlik güçlerince dün Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede yapılan kontrollerde, Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ şüphelileri A.K. ve A.G. yakalandı. Şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. ve A.G., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel Yunanistan Güncel Haberler

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