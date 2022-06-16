PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı
Demirören Haber Ajansı - Ünsal Yücel - Güncel
EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK şüphelisi V.A., gözaltına alındı.
EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK şüphelisi V.A., gözaltına alındı.
Güvenlik güçleri, 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi V.A.'yı yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.
Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel