PKK şüphelisi, Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK şüphelisi V.A., gözaltına alındı. EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK şüphelisi V.A., gözaltına alındı. Güvenlik güçleri, 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi V.A.'yı yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor. Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel Münir Karaloğlu Yunanistan PKK Güncel Haberler

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