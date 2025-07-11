PKK, Süleymaniye'de Silah İmha Töreni Düzenledi

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Irak'ın Süleymaniye kentinde PKK'lı bir grup, silahlarını imha etti. Törene güvenlik güçleri ve sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar katıldı.

Terör örgütü PKK'dan bir grup, Irak'ın Süleymaniye kentinde silahlarını imha etti.

Süleymaniye'ye bağlı Surdaş nahiyesi sınırlarındaki bir mağarada toplanan PKK'lı grup, buradan silahlarıyla çıkarak, topluluğun bulunduğu alana geldi.

PKK'lılar burada ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti.

Faaliyetin gerçekleştiği alanda Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı yetkilileri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi güvenlik güçleri, DEM Partililer, bazı sivil toplum kuruluşlarından katılımcılar ve medya mensupları yer aldı.

Kaynak: AA / Muhammet Kurşun - Güncel
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