PKK Saldırısında Yaralanan Gazi Polis Hayatını Kaybetti
Tunceli'de 10 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan polis memuru Harun Çalışkan, uzun süren tedavi sonrası Bursa'da hayatını kaybetti. Gazi polis memurunun cenazesi düzenlenen törenle toprağa verildi.
TUNCELİ'de 10 yıl önce PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda yaralanıp gazi olan polis memuru Harun Çalışkan (34), hayatını kaybetti. Çalışkan, Bursa'da düzenlenen törenle toprağa verildi.
Tunceli'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde 9 Eylül 2015'te polis lojmanlarının güvenliğinin sağlandığı polis kontrol noktasına PKK'lı teröristler tarafından roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Saldırıda polis memuru Hakan Çalışkan yaralandı. 10 yıldır yatağa bağımlı yaşayan Çalışkan, 3 aydır tedavi gördüğü Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Hakan Çalışkan için Mihraplı Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Çalışkan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile çok sayıda kişi katıldı.
Gazi polis memuru Hakan Çalışkan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Gürsu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
