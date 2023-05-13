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PKK saldırısında şehit olan askerin acı haberi ailesine verildi

PKK saldırısında şehit olan askerin acı haberi ailesine verildi

Güncel Haberler

Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammet Küçük'ün acı haberi ailesine verildi. Şehidin evi ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Bekar olduğu öğrenilen şehidin cenazesi bugün düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Kilit Harekatı bölgesinde, PKK'lı teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammet Küçük'ün (23) acı haberi, memleketi Hatay'ın Hassa ilçesindeki ailesine verildi.

Piyade Sözleşmeli Er Muhammet Küçük'ün acı haberi, memleketi Hassa ilçesi Mazmanlı Küçükger Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. Şehidin evi ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin annesi Zöhre ve babası Yakup'u, yetkililer teselli etti. Eve giden ailenin yakınları ve komşuları da başsağlığı dileklerini iletti. Şehidin ikiz kardeşi Mustafa Küçük'ün de sözleşmeli er olarak görev yaptığı belirtildi. Bekar olduğu öğrenilen şehidin cenazesinin, bugün düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Piyade PKK Güncel Haberler

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