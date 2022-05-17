PKK saflarında çatışmalara katıldığı belirlenen terörist tutuklandı - Haberler

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PKK saflarında çatışmalara katıldığı belirlenen terörist tutuklandı

AA - Burak Milli - Güncel
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PKK saflarında çatışmalara katıldığı belirlenen terörist tutuklandı

Terör örgütü PKK saflarında çatışmalara katıldığı belirlenen ve Antalya'da yakalanan terörist, Hatay'da tutuklandı.

Terör örgütü PKK saflarında çatışmalara katıldığı belirlenen ve Antalya'da yakalanan terörist, Hatay'da tutuklandı.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1990-2010'da Suriye, Irak, İran ve Türkiye'de örgüt içerisinde faaliyet gösteren, 1997-1998 yıllarında da Türk Silahlı Kuvvetlerine karşı PKK saflarında çatışmalara katılan S.H'nin adresini belirledi.

PKK'lı terörist, Antalya'da saklandığı adreste gözaltına alındı.

Adreste bulunan cep telefonu, SIM kart ve hafıza kartına el konuldu.

Hatay'a götürülen S.H, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Burak Milli - Güncel

Antalya, Terör, Hatay, PKK, Güncel, Haberler

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